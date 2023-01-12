Пентагон не підтверджує захоплення російськими силами Соледара

Пентагон не підтверджує інформацію про нібито захоплення російськими силами українського міста Соледар на Донеччині.



«Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні та важкі бої навколо Соледару та Бахмута, які, звичайно, відносно близько. Ми не можемо підтвердити будь-яку інформацію про захоплення Соледару російськими військами. Ми дійсно бачили інформацію про це в пресі, зокрема тих сил, які очолювала група Вагнера. Але ми знаємо, що українці продовжують діяти в околицях Соледару. І продовжують відбиватися», – сказав під час брифінгу речник Пентагону Пат Райдер.

Соледар нині називають найгарячішою точкою на фронті.

Ввечері 12 січня у Міноборони України повідомили, що противник продовжує наступ біля Соледара, також продовжуються спроби оточити Бахмут.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута.

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10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.