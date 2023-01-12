Російські кореспонденти випадково видали позиції РФ під Бахмутом

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшов локацію у селищі Опитне на південний схід від Бахмута, куди на позиції російських військових прибули кореспонденти російського каналу RT. Відео звідти було оприлюднене вдень 12 січня 2023 року.

Позиції розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок. Звідти російські військові ведуть вогонь та розповідають про роботу українського снайпера. Видно та чути вогонь артилерії.

Раніше проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшов ймовірну локацію російського полігону, де тренуються оператори БПЛА Shahed.

Він розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок бойових дій в Україні. Останнім часом російські війська зосередили наступ на місті Соледар у Бахмутському районі.