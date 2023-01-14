Внаслідок ракетного удару на Київщині пошкоджено 18 приватних будинків – Кулеба

У Київській області під час ранкової ракетної атаки армії РФ було пошкоджено 18 приватних будинків, зазначив голова ОВА Олексій Кулеба.

«Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих. На об’єкті критичної інфраструктури пожежа локалізована», – уточнив місцевий чиновник.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.