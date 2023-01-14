Ракетна атака на столицю: в КМВА повідомили про влучання в об’єкт інфраструктури

Вранці 14 січня Росія завдала ракетного удару по Києву, є влучання в об’єкт інфраструктури, повідомляє пресслужба КМВА.

На місці вже працюють всі необхідні служби, уточнили в відомстві.

«У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети. Постраждалих немає», – зазначив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

Також, за інформацією ОП, на Київщині в селі Копилів під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна.

«Попередньо інформації про постраждалих немає!», – уточнив в телеграмі Кирило Тимошенко.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.