Обстрілювали з гелікоптера та «Градів», з безпілотника скидали вибухівку – ОВА про російські атаки Сумщини

Російські війська 13 січня завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини, але постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, війська РФ використовували різні види озброєння – ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидали з безпілотників.

«Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню «Град» (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька подвір'їв місцевих жителів. По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів, а згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників», – написав він у телеграмі.

Живицький повідомляє, що Білопільську громаду війська РФ обстріляли із мінометів – пошкоджена школа, приватний будинок та лінії електромереж.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.