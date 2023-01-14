ОВА: російські військові атакували Харків ракетами С-300

Вранці в суботу, 14 січня, російські війська завдали ударів по Харкову, в регіоні оголосили повітряну тривогу, повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано два «прильоти» ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється», – інформує очільник Харківської ОВА.

Згодом мер Ігор Терехов уточнив, що було все ж два, а не чотири «прильоти».

«Увага, мешканці Харкова та області. Перебуваєте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів!», – йдеться у повідомленні Синєгубова.

Також невдовзі після повідомлень про «прильоти» тимчасово припинили роботу всі гілки Харківського метрополітену.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, армія РФ вдарила по місту ракетами С-300.

«Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформацію уточнюємо», – зазначив він.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.