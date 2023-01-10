Обстріл Харкова: влада каже, що війська РФ влучили в склад піротехніки

Війська РФ влучили в склад піротехніки у Харкові, відбувається детонація, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів», – написав він у телеграмі.
Попередньо – без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС.
Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. Часто це відбувається з використанням систем С-300. За даними влади, з території Бєлгородської області Росії.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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