Ракетна атака РФ: у багатьох областях України чутно вибухи, влада говорить про роботу ППО

Вдень у суботу, 14 січня, в Україні знову лунає масштабна повітряна тривога, у багатьох областях чутно вибухи, працюють сили протиповітряної оборони (ППО), повідомляють телеграм-канали місцевих ОВА.

Перші вибухи пролунали у південних областях України. Так, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що над країною зафіксували ракети армії РФ, а пізніше повідомив про роботу ППО.

Також після вибухів, які почули мешканці Одеси, роботу ППО у регіоні підтвердили в Одеській райдержадміністрації.

Потім українські військові повідомили про вибухи в Кривому Розі, в Дніпропетровській, Вінницькій областях.

Мер Львова Андрій Садовий в телеграмі попередив громадян про високу ймовірність ракетного удару по місту.

Крім того, вже відомо про групу російських ракет над Сумською областю, попередньо, вони прямують в напрямку Києва.



Місцева влада Харкова повідомляє про вибухи в місті. У телеграмі «Суспільне» пише, що одразу після вибуху в Харкові, в більшості районів зникло світло та зупинився рух метро.



У столиці та в області також лунають вибухи, працює ППО, пише голова ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

У низці областей України застосовані аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів армії РФ, повідомили в ДТЕК в суботу, 14 січня.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.

Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено 18 приватних будинків у Київській області, уточнили в ОВА.