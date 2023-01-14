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В Україні лунає масштабна повітряна тривога: Кім повідомляє про пуски ракет

Наслідки ракетного удару по центру Києва влітку 2022 року, ілюстративне фото

В Україні вдень в суботу, 14 січня, лунає масштабна повітряна тривога, перші три ракети вже зайшли у повітряний простір держави, повідомив у телеграмі очільник Миколаївської ОВА.

У Київській області попереджають про загрозу ракетного обстрілу.

«Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях», – написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.

Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено 18 приватних будинків у Київській області, уточнили в ОВА.

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