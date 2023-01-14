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У Києві та ще двох областях запровадили екстрені відключення світла: в ДТЕК назвали причину

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – пресслужба ДТЕК

У Києві та ще двох областях запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба ДТЕК у телеграмі.

Обмеження діятимуть у наступних областях:

  • Київській області;
  • Одеській області.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – пише пресслужба ДТЕК.

Енергетики також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Коваленко казав, що Київ через стан мереж та генерацію зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об’єкти критичної інфраструктури.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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