У Києві та ще двох областях запровадили екстрені відключення світла: в ДТЕК назвали причину

У Києві та ще двох областях запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба ДТЕК у телеграмі.
Обмеження діятимуть у наступних областях:
- Київській області;
- Одеській області.
«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – пише пресслужба ДТЕК.
Енергетики також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Коваленко казав, що Київ через стан мереж та генерацію зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об’єкти критичної інфраструктури.
Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.
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