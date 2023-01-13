Попри потепління, обмеження в подачі електрики у Києві залишилися – Yasno

Голова столичного енергопостачальника, компанії Yasno, Сергій Коваленко розповів про поточну ситуацію із подачею електрики у Києві станом на вечір 13 січня.

«Сьогодні на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були вчора. Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами», – повідомив Коваленко у фейсбуці.

Напередодні посадовець попереджав, що потепління принесе певне послаблення обмежень у постачанні електроенергії в столиці, але не суттєве, бо дефіцит генерації зберігається.

Сьогодні компанія «Укренерго» висловила сподівання, що на вихідних зменшиться споживання електрики через теплішу погоду.

За даними Укргідрометцентру, 14 січня у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів – вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.