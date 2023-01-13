Азербайджан передав Україні другу партію енергообладнання із 45 електростанцій

Азербайджан передав Україні другу партію енергетичного обладнання із 45 електростанцій потужністю від 94 до 150 кВА. Як йдеться на сайті Міністерства енергетики України, передачу здійснило ЗАТ «Азеренерджі».

«Хочу висловити особисту подяку своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану, Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву, вчасну підтримку. Ми вдячні за вашу солідарність з українським народом», – цитує відомство слова міністра енергетики Германа Галущенка.

За даними Міненерго, першу партію обладнання з Азербайджану, що містить 45 силових трансформаторів і п’ять електростанцій резервного живлення, вже розподілено між енергетичними компаніями і передано до регіонів, які найбільше постраждали від російських атак.

Україна за 11 місяців 2022 року імпортувала майже 354 тисячі генераторів загальною потужністю 1 ГВт, повідомило видання Forbes із посиланням на Держмитслужбу. Таку потужність можна порівняти з потужністю одного енергоблока Хмельницької АЕС.