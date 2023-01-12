«Слід відновити генерацію»: у Yasno кажуть, що обмеження в подачі електрики у Києві і з потеплінням залишаться

Потепління принесе певне послаблення обмежень у постачанні електроенергії у Києві, але не суттєве, оскільки дефіцит генерації зберігається, повідомив голова енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко.

«Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася. Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті», – написав Коваленко у фейсбуці.

Він закликав споживачів до відповідального споживання, бо «всі ми так чи інакше – учасники енергосистеми».

Напередодні Коваленко казав, що Київ через стан мереж та генерацію зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об’єкти критичної інфраструктури.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.