Аварійні відключення 12 січня сталися в девʼяти областях – «Укренерго»

В Україні 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, «особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання», повідомила компанія «Укренерго».

«Уже зранку в дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення», – відзначають у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що дефіцит в енергосистемі є наслідком масованих російських атак. Також російськими військами тимчасово окуповані кілька електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільшою є Запорізька АЕС.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі 10 жовтня. За три місяці їй вдалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.