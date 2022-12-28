Попри обстріли і зиму – мер Харкова повідомив про зростання кількості людей у місті

Попри обстріли і зиму, в Харкові спостерігається тенденція до збільшення кількості населення, повідомив в ефірі Радіо Свобода міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, харків’яни поступово повертаються до міста, також чимало людей приїжджають зі звільнених територій.

Наразі у місті перебуває приблизно 1,1 мільйона жителів, наголосив Терехов.

«Зовсім навпаки, зараз до міста приїздять харків’яни. Зараз, за моїми оцінками, у місті перебуває десь один мільйон 100 тисяч жителів. Є люди, які приїхали до нас з деокупованих територій – це Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, тобто ті території, які були звільнені нашими героїчними військовими. І зараз люди приїздять, ми розселяємо їх у гуртожитках, у нас є така можливість», – зазначив він.

Також Терехов додав, що місто забезпечене електроенергією, діють планові відключення світла, міський транспорт їздить за розкладом.

«Працюють усі Пункти незламності, усі пункти обігріву», – наголосив мер Харкова.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.