Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електроенергії – Yasno

Київ через стан мереж та генерацію зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об’єкти критичної інфраструктури, залишок оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» ділить між рештою споживачів, пояснив у фейсбуці голова енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, ситуація зараз складна.

«Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі. Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит. По-друге, деякі генераційні об’єкти пішли на планові ремонти», – розповів Коваленко.

За його словами, нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.

«І тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються», – зауважив він.

За словами посадовця, споживання зараз є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються.

«Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю», – зазначив Коваленко.

Раніше сьогодні компанія «Укренерго» повідомила, що дефіцит потужності в українській енергосистемі продовжує зростати через суттєве похолодання на сході та в центрі країни. У всіх областях запроваджені цілодобові ліміти споживання.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.