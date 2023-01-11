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Новини | Суспільство

«Укренерго» повідомляє про критичні перевищення лімітів споживання в двох областях

Залишається складною ситуація в східних і південних регіонах через пошкодження електромереж внаслідок бойових дій (фото ілюстраційне)

Дефіцит потужності в українській енергосистемі продовжує зростати через суттєве похолодання на сході та в центрі країни, повідомляє компанія «Укренерго».

У всіх областях діють цілодобові ліміти споживання.

«Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення. В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи», – повідомляє оператор.

Залишається складною ситуація в східних і південних регіонах через пошкодження електромереж внаслідок бойових дій.

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Компанія нагадує, що енергосистема зараз не може повністю покрити споживання, в тому числі через окупацію Запорізької атомної електростанції.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами ворога», – йдеться в повідомленні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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