«Укренерго» запроваджує цілодобові обмеження через ріст споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні зросло через морози та сильний вітер в більшості регіонів, повідомляє компанія «Укренерго» вранці 10 січня.

Крім того, очікувано для робочого дня зросло споживання промисловістю та бізнесом, що збільшило дефіцит, в тому числі вночі.

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, в деяких областях поривчастий вітер призвів до пошкоджень у мережах, тривають ремонтні роботи.

Як додає оператор, складною залишається інформація в прифронтових регіонах на сході та півдні, там бойові дії завдали значних пошкоджень електромережам.

«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії», – констатує «Укренерго».

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Оператор просить споживачів почергово користуватися енергоємними приладами, аби знизити навантаження на енергосистему.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.