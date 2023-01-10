Лижні курорти Європи намагаються врятувати сезон на тлі аномально теплої зими

Багато альпійських гірськолижних курортів закриті або частково закриті через відсутність снігу та високу температуру, оскільки в Європі спостерігається, за словами експертів, «екстремально тепла зимова погода». Про це 10 січня повідомляє агенція France-Presse.

В Австрії десятки із сотень гірськолижних курортів країни закриті, а багатьом іншим довелося скоротити обслуговування на вихідних. За словами Вальтера Файта, президента Австрійської асоціації власників готелів, яка представляє переважно готелі високого класу, кількість бронювань стабільна, але через теплу погоду в січні може впасти більше, ніж зазвичай. Оператори курортів кажуть, що бачать менше одноденних туристів, а деякі знизили ціни на підйом, щоб компенсувати закриті схили.

За даними Domaines Skiables de France, професійної організації, яка об’єднує 250 операторів підйомників у Франції, станом на минулий тиждень було відкрито менш як половину всіх схилів. Кілька зимових спортивних змагань також було скасовано, відкладено або перенесено через аномально високу температуру, яка позбавила гірські схили снігового покриву.

У центральній Італії гірськолижні курорти закриті, а туристичні оператори з постраждалих регіонів звертаються до уряду з проханням знайти рішення. Вони закликають допомогти лижним інструкторам, які залишилися без роботи.

У Швейцарії минулого тижня близько половини гірськолижних станцій були повністю або частково закриті, особливо на низьких і середніх висотах. Представники туристичної служби сказали, що кількість бронювань у горах була такою ж, як і під час святкового сезону минулого року, хоча кількість одноденних поїздок у гори скоротилася.

У більшості європейських країн, як і в Україні, перед Новим роком і в перші дні 2023-го зберігалася аномально тепла погода. Згодом температурні показники наблизилися до звичних для цієї пори року, але мінусові значення все одно є нетиповими.