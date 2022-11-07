Метеорологи назвали період 2015–2022 років найтеплішим за весь час спостережень

Останні вісім років можуть стати найтеплішими роками за всю історію метеорологічних спостережень. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) в доповіді про стан глобального клімату, випущеній напередодні 27-ї конференції ООН зі зміни клімату.

Згідно з доповіддю ВМО, за підсумками 2022 року середня температура на Землі буде приблизно на 1,15 °C вищою, ніж середня в доіндустріальному періоді 1850–1900 років.

Через потепління в Арктиці посилюється танення льодів, тому прискорюється підвищення рівня світового океану.

Крижаний щит Гренландії втрачає масу 26-й рік поспіль, у вересні 2022 року там уперше падав дощ, а не сніг. Альпійські льодовики за рік утратили загалом від трьох метрів своєї товщини. Льодовики у Швейцарії з 2001 року скоротилися більш ніж на третину.

З січня 2021 року рівень моря підвищився приблизно на пʼять міліметрів. Цього року швидкість його підвищення подвоїлася з 1993 року. «Хоча ми, як і раніше, говоримо про міліметри на рік, за сторіччя набереться до одного метра», – прогнозує генеральний секретар ВМО професор Петер Таалас. За його словами, таке зростання загрожує мільйонам жителів прибережних районів.

Таалас зазначив, що часто найбільше від зміни клімату страждають ті, хто найменше відповідальний за його потепління. Він навів приклад повені в Пакистані, в результаті якої загинули вже понад 1700 людей і близько 7,9 мільйона були змушені переселитися, а також затяжну посуху на сході Африки, через яку загинули мільйони людей і тварин.

Глобальне потепління значною мірою спричинене парниковими газами. За даними ВМО, у 2021 році концентрація вуглекислого газу, метану та закису азоту досягла рекордних рівнів. Очікується, що 2022 року вміст цих газів в атмосфері продовжить зростати.

На попередній кліматичній конференції ООН у Глазго у листопаді 2021 року країни домовилися обмежити глобальне потепління на рівні 1,5°C та прагнути скорочення вуглецевих викидів до 2030 року. Підсумкову угоду підписали майже двісті держав.

Улітку 2022 року зливи викликали значні повені в Австралії, Індії, Пакистані, Бангладеш та Китаї. Водночас у деяких регіонах Росії, Китаю, США, Японії та країнах Європи встановилася спека.