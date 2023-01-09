У Києві були аварійні відключення світла через похолодання – гендиректор Yasno

Похолодання очікувано призвело до зросту споживання електроенергії, а також до аварій, повідомив увечері 9 січня генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах. Перше. Маємо розуміти, що ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації. Кожна область отримує значні обмеження, економлять всі. І на ці вихідні багато де графіки були більш жорсткими», – пояснив він.

Читайте також: Україна може стати лідером у сучасній зеленій енергетиці – віцепрезидент Єврокомісії

Коваленко додав, що під час новорічних свят масових відключень не було через потепління, відключення низки виробничих потужностей по всій країні, а також зусилля енергетиків.

«1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 мегават, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення», – зазначив він.

За словами директора Yasno, ремонти пошкоджених об’єктів енергетики не припинялися під час святкувань. Крім того, наразі на капітальному ремонті перебуває один із енергоблоків Рівненської атомної електростанції.

«Я розумію, що без світла тяжко, особливо, коли на Новий рік воно було кілька діб безперервно. Але зараз ми маємо економити», – додав Коваленко.

Читайте також: Російські атаки змушують Україну будувати децентралізовану енергетичну систему – Шмигаль

3 січня генеральний директор Yasno повідомляв про повернення до стабілізаційних відключень електроенергії після святкових днів.

Раніше повідомлялося, що завдяки теплій погоді та вихідним новорічні свята пройшли практично без відключень електрики. Компанія «Укренерго» вранці 5 січня повідомила, що споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.