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Шмигаль розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС міститиме обмеження проти ядерної енергетики Росії

Денис Шмигаль і Франс Тіммерманс обговорили післявоєнну відбудову Україну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Європейської комісії з питань зеленого курсу Франсом Тіммермансом 9 січня, повідомляє пресслужба уряду.

Під час зустрічі Шмигаль наголосив, зокрема, на важливості демілітаризації Запорізької атомної електростанції, постачання Україні електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з Євросоюзу та санкцій проти Росії.

«Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема «Росатома». Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології», – заявив прем’єр.

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Крім того, сторони обговорили післявоєнну відбудову Україну – за словами Шмигаля, вона має відбуватися «на основі принципів зеленого курсу».

«Як зауважив Денис Шмигаль, Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів», – цитує пресслужба Кабміну.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

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