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За 2022 рік Україна залучила понад 500 мільярдів гривень зовнішніх запозичень – Мінфін

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 мільярда гривень

Міністерство фінансів опублікувало підсумки виконання державного бюджету за 2022 рік. Зокрема, за даними Держказначейства, до загального фонду бюджету протягом року надійшло 1 491,1 мільярда гривень.

Із зовнішніх джерел, звітує відомство, Україна залучила 564,2 мільярда гривень. Найбільшу частку в цій цифрі мають позики Європейського союзу в рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги.

«Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів)», – повідомляє відомство.

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Україна виплатила 448,6 мільярда в рахунок погашення державного боргу, ще 156,5 мільярда – на обслуговування боргів.

Касові видатки державного бюджету склали 2 702,4 мільярда гривень

«За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 мільярда гривень, у тому числі загальний фонд – у сумі 909,5 мільярда гривень, проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 мільярда гривень», – повідомляє Мінфін.

3 листопада Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік.

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У схваленому законопроєкті до другого читання уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року міжнародні партнери України активізували, окрім військової, також фінансову допомогу Києву.

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