Через мороз росте дефіцит – «Укренерго» попереджає про аварійні відключення електрики сьогодні

Через похолодання зростає дефіцит в енергомережі, тому в областях встановлені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень – повідомила у фейсбуці компанія «Укренерго»



«Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» додають, що вночі обмеження не застосовуються.

Читайте також: Через похолодання Києву на вихідні не уникнути відключень електрики – гендиректор YASNO

Раніше повідомлялося, що завдяки теплій погоді та вихідним новорічні свята пройшли практично без відключень електрики. Компанія «Укренерго» вранці 5 січня повідомила, що споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.