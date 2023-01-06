Через похолодання Києву на вихідні не уникнути відключень електрики – гендиректор YASNO

Через похолодання Києву на вихідні не уникнути відключень електрики, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

«Сьогодні Київ відключали за графіками. Зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання. Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання», – написав він у фейсбук.

За словами Коваленка, кожні мінус 5 градусів на вулиці – це додаткові 250 МВт споживання, а зараз обсяги, які надаються населенню, «взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати».

«Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними», – пояснив він.

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Раніше повідомлялося, що завдяки теплій погоді та вихідним новорічні свята пройшли практично без відключень електрики. Компанія «Укренерго» вранці 5 січня повідомила, що споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.