Світло у Києві можуть вимикати на більш тривалий період – Yasno

Голова столичного енергопостачальника, компанії Yasno, Сергій Коваленко припустив, що вимкнення електроенергії у Києві будуть розширені у часі.

«Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим», – написав Коваленко у фейсбуці.

Він пояснив, що зазвичай між обсягами електроенергії для населення і бізнесу є баланс, але на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес.

«І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення. Тому як говорили в жовтні, до кінця березня треба бути готовими до будь яких ситуацій», – додав посадовець.

Раніше сьогодні компанія «Укренерго» повідомила про запровадження цілодобових обмежень через ріст споживання електроенергії, викликаного морозами та сильним вітром у більшості регіонів. Також очікувано для робочого дня зросло споживання промисловістю та бізнесом, що збільшило дефіцит, в тому числі вночі, пояснили енергетики.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.