«Укренерго» прогнозує зменшення споживання через теплішу погоду на вихідних

Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, хоча споживання в п’ятницю залишилося на вчорашньому рівні, повідомляє компанія «Укренерго» вранці 13 січня.

«Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання. Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00», – йдеться в повідомленні.

Компанія додає, що кожен оператор системи розподілу складає графіки погодинних відключень на основі цих лімітів. Їх перевищення призводить до аварійних відключень.

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«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. І спільними зусиллями це нам поступово вдається», – йдеться в повідомленні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.