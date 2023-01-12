Підприємствам пропонують купувати імпортовану електроенергію, щоб захиститись від вимкнень

Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень в межах придбаної енергії, заявила міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств – найбільшими споживачами електроенергії.

«Сьогодні перед нами стоїть завдання – створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктах енергоструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала», – сказала Свириденко.

За її словами, доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину.

«Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії», – сказала Свириденко.

У Мінекономіки кажуть, що у свою чергу, «представники українських підприємств та галузевих об’єднань висловили також свої пропозиції щодо удосконалення запропонованого механізму та вирішення окремих питань енергопостачання».

«Пропозиції будуть акумульовані Мінекономіки і Міненерго та враховані під час подальшої роботи з забезпечення балансу енергосистеми для функціонування економіки в умовах воєнного стану», – повідомили у відомстві.

3 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо особливостей імпорту електроенергії під час проходження осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану. Документ, серед іншого, передбачає додаткові гарантії для учасників ринку, які імпортують електроенергію з країн ЄС. В уряді переконані, що це допоможе функціонувати цілим галузям економіки, насамперед тим, що критично залежні від безперебійного енергопостачання.