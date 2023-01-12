Перша звільнена сонячна електростанція на Херсонщині частково відновлює роботу – ДТЕК

Трифонівська сонячна електростанція почала відновлювати роботу, повідомила 12 січня компанія «ДТЕК ВДЕ» – філія «ДТЕК», яка займається відновлюваною енергетикою.

За повідомленням, станція забезпечує енергопотреби населених пунктів Херсонської області, зараз її обсяги генерації «не перевищують 15% від її встановленої потужності 10 МВт».

«Ми вдячні ЗСУ за те, що на території Трифонівської СЕС знову майорить український стяг. Зі свого боку ми докладаємо зусилля для того, щоб станція вже на початок весни могла працювати на 70% від потужності. Адже саме зелена енергетика в часи війни є надважливим елементом енергетичної незалежності та безпеки України», – йдеться в коментарі генерального директора «ДТЕК ВДЕ» Олександра Селищева.

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За даними компанії, станція припинила генераці після початку російської окупації. Під час неї вона «потрапляла під російські обстріли, а також зазнала крадіжок сонячних панелей російськими військовими».

За попередніми оцінками ДТЕК, пошкоджені близько 20% сонячних панелей станції. Оцінка пошкоджень станції триває.

У листопаді російські війська відійшли з Херсона та правобережжя Херсонщини. Лівобережжя області досі залишається під російською окупацією.