Програма з обміну ламп розжарювання на світлодіодні запрацює наприкінці січня – уряд

Кабінет міністрів України затвердив програму для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні, передає урядовий портал.

«Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях «Укрпошти» поетапно в усіх регіонах. З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування (в застосунку «Дія» – ред). Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні. Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. В першу чергу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на пять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

Обмін відбуватиметься у два способи – з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок «Дія», то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях «Укрпошти» п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.

«Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок «Дія», то вона має прийти до відділення «Укрпошти» з паспортом, РНОКПП та лампами розжарювання. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін», – пояснили урядовці.

Проєкт є частиною підтримки Європейським союзом українського енергетичного сектору. За даними Міненерго, українські домогосподарства досі використовують значну кількість ламп розжарювання, які в середньому споживають майже у вісім разів більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні лампи.