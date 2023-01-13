Зеленський: у Росії «гризуться через тактичне просування», але «важка битва» за Донеччину триває

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «важка битва» за Донеччину триває.



«Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу», – сказав він в своєму відеозверненні.



Президент подякував кожному військовому за їхню роботу, окремо подякувавши за оборону Соледара і Бахмута.



«Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання! Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут», – наголосив Зеленський.



Він зауважив, що у Росії «гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування».



«Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах», – додав президент.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута. Раніше про нібито захоплення Соледара заявляла російська ПВК «Вагнер». 13 січня в Міноборони РФ завили, що місто захопило «різнорідне угруповання російських військ».

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У ЗСУ кажуть, що повідомлення про захоплення Соледару російськими військами не відповідають дійсності, бої за Соледар Донецької області тривають.