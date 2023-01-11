У британській розвідці розповіли, що може означати заміна Суровікіна на Герасимова

Призначення командувачем російських військ, які ведуть війну в Україні, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова є показником «серйозності ситуації», в якій опинилася Росія – заявляє Міністерство оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.



«Це суттєва зміна підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни. Призначення начальника Генштабу командувачем театру бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, з якою стикнулася Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії», – йдеться у повідомленні міністерства.

Британські розвідники також вважають, що цей крок, ймовірно, буде сприйнятий з надзвичайним незадоволенням значною частиною спільноти російських ультранаціоналістів і військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова в поганому веденні війни.



«Навпаки, ця спільнота широко хвалила Суровікіна за його відстоювання більш реалістичного підходу. Оскільки тепер він є заступником командира, його авторитет і вплив майже напевно значно зменшені», – додають у розвідці.



11 січня 2022 року у Міноборони РФ заявили, що керівник Збройних сил Росії, начальник Генштабу (ГШ) Валерій Герасимов приступить до виконання обов’язків командувача «військовою спецоперацією» в Україні. У Герасимова буде три заступники, включно з його попередником генералом Сергієм Суровікіним.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого посади командувача угрупування військ у зоні так званої спецоперації не існувало. 8 жовтня командувачем був призначений Сергій Суровікін. Із його іменем пов’язували нову тактику російських військ – масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Суровікін також після свого призначення говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона. Незабаром після цього російські війська вийшли з Херсона та з правого берега Дніпра.

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Щодо призначення Суровікіна схвально відгукувалися лідер Чечні Рамзан Кадиров та голова «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Герасимова ж Кадиров піддав завуальованій критиці як і низку так званих патріотичних блогерів.

Напередодні генерал Олександр Лапін, який зазнавав прямої критики від лідера Чечні Рамзана Кадирова та голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, був призначений начальником штабу Сухопутних військ.