Командувати угрупуванням військ РФ в Україні замість Суровікіна буде Герасимов

Командувачем Об’єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника Генштабу Збройних сил генерала армії Валерія Герасимова, повідомило у середу Міноборони Росії.

Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача Повітряно-космічних сил. Ще двома заступниками будуть головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

«Підвищення рівня керівництва спеціальною військовою операцією пов’язане з розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході її проведення», – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого посади командувача угрупування військ у зоні так званої спецоперації не існувало. 8 жовтня командувачем був призначений Сергій Суровікін. Із його іменем пов’язували нову тактику російських військ – масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Суровікін також після свого призначення говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона. Незабаром після цього російські війська вийшли з Херсона та з правого берега Дніпра.

Щодо призначення Суровікіна схвально відгукувалися лідер Чечні Рамзан Кадиров та голова «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Герасимова ж Кадиров піддав завуальованій критиці як і низку так званих патріотичних блогерів.

Напередодні генерал Олександр Лапін, який зазнавав прямої критики від лідера Чечні Рамзана Кадирова та голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, був призначений начальником штабу Сухопутних військ.

Призначення Герасимова відбулося на тлі здебільшого позиційних боїв на фронті, за винятком району Соледара та Бахмута в Донецькій області, де російські війська ведуть наступ.