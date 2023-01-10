Росія: генерал, якого критикував Кадиров, очолив штаб Сухопутних військ

Генерал-полковника Олександра Лапіна призначено начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил Росії, стверджує 10 січня агенція РБК з посиланням на джерело у військовому відомстві РФ.

До кінця жовтня Лапін був командувачем угрупуванням російських військ «Центр» у війні проти України. Після залишення підпорядкованими йому військами міста Лиман генерал зазнав різкої критики з боку глави Чечні Рамзана Кадирова та ватажка угруповання «приватної військової компанії Вагнера» Євгена Пригожина. Незабаром після цього Лапін був відправлений у відпустку, фактично переставши командувати угрупованням.

Раніше про призначення Лапіна начальником штабу Сухопутних військ із посиланням на джерело повідомляло видання «Ура.ру». Видання «Проєкт» у своєму розслідуванні раніше стверджувало, що «Ура.ру» на замовлення Міністерства оборони розробляло піар-стратегію Лапіна після того, як той зазнав атак з боку Кадирова.

Угруповання військ під командуванням Лапіна також брало участь у боях за Лисичанськ. 4 липня отримав звання Героя Росії – після окупації цього міста у Луганській області.

Кадиров після звільнення Лимана українськими військами присвятив Лапіну кілька постів у телеграмі, назвавши генерала «нездарою» і звинувативши його, що він командує угрупованням, перебуваючи далеко від фронту. Кадиров також писав, що Лапіна «покривають зверху керівники в Генштабі».