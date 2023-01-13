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Політика

Соледар під контролем РФ чи ЗСУ? Бої, оточення чи захоплення: що відбувається?

Після опівдня 13 січня Міноборони РФ заявило, що повністю захопило Соледар Донецької області. Там стверджують, що повний контроль над містом дозволяє Росії відрізати шляхи постачання українських сил в Бахмуті й взяти в «котел» українських військових, що залишилися в місті. За оцінкою російської сторони, за останні три доби в Соледарі вбили понад 700 українських військових, ще 300 одиниць озброєння знищили.

У ЗСУ повідомлення російського Міноборони заперечують. Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що твердження про взяття Росією українського міста не відповідає дійсності. За його словами, бої у Соледарі тривають.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:

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