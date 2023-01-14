Бої за Соледар точаться в місті та на його околицях – влада

На Донбасі наразі тривають тяжкі бої за Соледар як у самому місті, так і на його околицях, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

«Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками. Ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же «вагнерівців» і регулярних Збройних сил РФ», – розповів Кириленко.

За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

«Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації», – додав Кириленко.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.