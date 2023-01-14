Армія РФ завдала 15 авіаційних та п’ять ракетних ударів – зведення Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби російські військові завдали 15 авіаційних та п’ять ракетних ударів, із них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснили понад 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону, йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ в фейсбуці вранці 14 січня.

«Війська РФ зосереджують основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, також продовжують наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку окупанти також ведуть безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському – не полишають спроб покращити тактичне положення», – уточнили українські військові.

Також, за інформацією Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

«Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку три цивільних особи», – розповіли військові.

Також стало відомо про те, що українська авіація завдала дев’ять ударів по районах окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, три склади боєприпасів, а також два інших важливих об’єкти російських військових.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута. Українська сторона цього не підтверджує.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.