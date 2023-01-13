ISW сумнівається, що Росія зможе швидко втілити реформи в армії

Українське командування підтвердило плани Росії реформувати її систему військового командування, але американський Інститут дослідження війни сумнівається, що Росія зможе швидко їх втілити. Про це йдеться в останньому звіті установи від 12 січня.

Таким чином Інститут прокоментував заяву заступника голови Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова про плани російського командування щодо реформ.

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Це повідомлення пролунало на наступний день після заяви Міністерства оборони Росії щодо масштабної реструктуризації вищого командування операціями в Україні.

Інститут припустив, що російське відомство послідовно відмовлялося від реформи 2008 року, яка мала на меті оптимізувати російські сухопутні сили та перейти до бригадної структури, з 2013 року, відновлюючи маневрові дивізії в російських військових округах.

«Але Кремль навряд чи здійснить ці реформи в терміни, які відповідають війні Росії проти України. Реструктуризація вищих командних структур у поєднанні з зусиллями щодо розширення військової бази в 2023 році свідчить про те, що Росія створює умови для довгострокових узгоджених зусиль в Україні. Міноборони Росії також може мати дуже нереалістичні очікування щодо своєї здатності швидко реструктурувати свої сухопутні сили», – вважають аналітики.

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Громов напередодні заявив, що російське командування планує збільшити загальну чисельність своєї армії до 1,5 мільйона осіб і сформувати щонайменше 20 нових дивізій. За словами представника Генштабу ЗСУ, такі плани вказують на підготовку Москви до тривалого і масштабного протистояння.