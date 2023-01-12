Вторгнення Москви в Україну спричиняє «самопошук» у західних університетах, бо вчені переосмислюють дослідження Росії

Коли понад 2000 слов’янських, східноєвропейських та євразійських дослідників з усього світу зберуться у Філадельфії пізніше цього року на свою найбільшу щорічну конференцію, російське вторгнення в Україну буде домінувати в дискусії – або принаймні матиме велике значення.

В Україні неспровокована війна Москви вбила десятки тисяч людей і спустошила міста та селища. В університетах на Заході це висунуло російську історію імперіалізму та колоніалізму на передній план слов’янських та євразійських наукових дискусій – від історії та політології до мистецтва та літератури.

Війна змушує науковців, кафедри та керівництво університетів сумніватися в тому, як вони викладають історію Росії, колишнього Радянського Союзу та регіону, якими підручниками та джерелами користуються, кого наймають, які архіви досліджують та навіть як їхні відділи слід називати.

Асоціація слов’янських, східноєвропейських та євразійських досліджень (ASEEES) зробила «деколонізацію», яку вона описує як «глибоко політичний акт переоцінки давно встановлених і часто внутрішніх ієрархій, відмови від влади та повернення назад» – це тема конференції асоціації цього року.

Війна – це справді кардинальна подія, і наукові кола – як частина цього світу – похитнулись

«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до гучних закликів до переоцінки та трансформації російськоцентричних підходів та ієрархії як у регіоні, так і в тому, як ми його вивчаємо», — йдеться в повідомленні асоціації про конвенцію.

«Війна – це справді кардинальна подія, і наукові кола – як частина цього світу – похитнулись, – каже Радіо Свобода Едвард Шац, директор Центру європейських, російських та євразійських досліджень (CERES) Університету Торонто. – Я відчуваю, що неможливо робити все так, як ми це робили весь час раніше. Щось має змінитися. Питання в тому, скільки змін і в яких вимірах».

Шац каже, що викладачі CERES проведуть дводенну зустріч, щоб обговорити низку питань, включаючи навчальну програму та можливість зміни назви центру. Деякі викладачі сумніваються, чому в назві навчального закладу, що охоплює регіон, який простягається на два континенти від Атлантики до Тихого океану, має бути лише одна країна – Росія.

Тим часом у Великій Британії Кембриджський університет проводить серію лекцій під гаслом «Переосмислення славістики». Серед інших прикладів – науковці в Північній Америці працюють над книгою есе, яка буде зосереджена на «деколонізації східноєвропейського та євразійського мистецтва та матеріальної культури».

Травма «не помічена»

Багато вчених кажуть, що російська держава отримує занадто багато уваги в академічних колах за рахунок колонізованих націй, регіонів і груп, включаючи Україну, Кавказ і Центральну Азію, а також громад етнічних меншин у самій Росії. Домінує погляд з Санкт-Петербурга та Москви – столиць Росії часів царату та Радянського Союзу.

Науковці, які досліджують неросійські регіони колишнього СРСР, говорять про необхідність деколонізації радянських і пострадянських досліджень

Прихильники деколонізації або «децентрації» закликають до більшого включення голосів цих націй і регіонів у навчальні програми російської, радянської та євразійської історії, літератури, культури, політології та економіки.

Оксана Шевель, професор політології в Університеті Тафтса в Массачусетсі та президент Американської асоціації українських студій, каже, що багато науковців регіону вважають, що наукові кола «значною мірою не помітили» травми, спричинені російським імперіалізмом і колоніалізмом.

Натомість фокус зосереджується на москвоцентричному погляді на те, що російська та радянська держави принесли цим спільнотам «модернізацію, освіту та індустріалізацію».

«Науковці, які досліджують неросійські регіони колишнього радянського простору, здебільшого в один голос говорять про необхідність деколонізації радянських і пострадянських досліджень», – сказала Шевель Радіо Свобода.

Цей голос не чують і не всі слухають. Науковці, які закликають до змін, кажуть, що вони стикаються з опором деяких науковців, чия головна увага – Росія.

Потенційний вплив зміни, що почався, виходить за рамки необхідності переписувати лекції та включати новий матеріал. Це також може вплинути на поточні та майбутні дослідницькі проєкти, а також повернутися в минуле, що призведе до більш ретельного вивчення минулих робіт.

«Невірно оцінений і неправильно зрозумілий»

Розмова про деколонізацію «не дуже комфортна для більшості моїх колег, але я вважаю, що з огляду на обставини вона неминуча», – сказала Радіо Свобода Валентина Ізмірлієва, директорка Інституту Гаррімана Колумбійського університету досліджень Росії, Євразії та Східної Європи.

«Ця ситуація все ще розвивається, і важко знати, як все зміниться через рік», – сказала Ізмірлієва.

Війна в Україні та те, як українські науковці висловлюються, дійсно відкриває багато простору для всіх нас

Еріка Марат, професорка політології Університету національної оборони у Вашингтоні та експерт із Центральної Азії, каже, що спроба українських науковців кинути виклик статусу-кво в академічних колах надихнула тих, хто вивчає інші регіони, керовані Москвою.

«Війна в Україні та те, як українські науковці висловлюються, дійсно відкриває багато простору для всіх нас», – сказала вона Радіо Свобода.

Віталій Чернецький, професор слов’янських та євразійських мов і літератур Канзаського університету і американець українського походження, каже, що роботи експертів з неросійських регіонів і громад недостатньо серйозно сприймаються колегами, і Марат та інші поділяють цю думку.

За словами Чернецького, Україну на Заході «неправильно оцінюють і не розуміють» частково тому, що в дискусії домінують російські вчені.

Наприклад, він каже, що однією з причин, чому багато хто очікував швидкого падіння Києва після російського вторгнення в лютому, було те, що вони повірили в наратив про те, що Україна була «розділеною» нацією зі слабким почуттям національної ідентичності.

Університети рідко пропонують курси з історії чи культури України, найбільшої країни Європи за розміром і сьомої за кількістю населення. Головною причиною був брак студентського попиту, який, на думку вчених, є результатом укоріненої великої уваги до Росії, хоча війна призвела до різкого зростання інтересу й до України.

Згідно з академічною навчальною програмою, Україна була «частиною великого списку з 15 пострадянських країн або країн Східної Європи між Німеччиною та Росією», – сказав Чернецький, який став віцепрезидентом ASEEES.

Тут важливо не втрачати динаміку, тому що великі академічні інституції, як правило, інертні

Українська діаспора відіграла важливу роль у підтримці українських студій на Заході, фінансуючи запрошених професорів і мовні курси в окремих університетах, розповіли Радіо Свобода науковці.

Джон Всетецька, 33-річний аспірант, який наступного року захищатиме свою дисертацію з історії України, каже, що таким науковцям, як він, які вивчають колишні радянські республіки, окрім Росії, важко знайти посади викладачів на постійній основі.

«Мало хто покидає тимчасову роботу як дослідник або запрошений професор, – каже Всетецька. – Результатом є «витік мізків» людей з регіональним досвідом з наукових кіл».

Емігрантський вплив

Вчені кажуть, що дослідження євразійських регіонів Росії та радянських досліджень у США історично викладалися з москвоцентричної точки зору через величезний вплив вчених-русистів, які допомогли відкрити цю сферу.

Кларенс Меннінг, голова кафедри славістики Колумбійського університету та один із небагатьох українських експертів, хто свого часу навів цей аргумент у науковій статті 1957 року.

Домінуюча школа думки в академічному середовищі США вважала, що «кожна людина в старій Російській імперії є росіянином», – писав він. Ці вчені, названі «першопрохідцями Росії», повторювали «старі традиційні формули, викладені російською наукою до революції [1917]», і розглядали Росію, а згодом і Радянський Союз «як єдину країну».

Брак уваги до «неросійських слов’янських мов та історій» був «прикрим, оскільки він мав тенденцію надавати викладанню у великих наукових центрах російської, якщо не радянської, орієнтації, і це факт, який спричинить резонанс у майбутньому».

Через 65 років ці наслідки продовжують відчуватися. Сьюзен Сміт-Пітер, професорка російської історії в Коледжі Стейтен-Айленда в Нью-Йорку, каже, що вчення Василя Ключевського, вченого імперської доби та одного із засновників сучасної російської історіографії, було фактично перенесене до Сполучених Штатів.

За її словами, Ключевський, який помер у 1911 році, заперечував існування України як народу та культури, відмінних від Росії. Серед його студентів у Москві був Михайло Карпович, який протягом трьох десятиліть викладав поколінням учених-русистів у Гарвардському університеті, з 1927-го до 1957 року.

Київ, Русь і Росія

Карпович «відкидав історіографічну легітимність окремої української історії», – написала Сміт-Пітер у своєму блозі цього місяця, додавши, що в результаті праці українських вчених «часто не були інтегровані в роботу російських істориків».

Одним із ключових наративів, переданих емігрантами від істориків імперської доби і досі широко викладених у США, є те, що Росія є прямим і єдиним спадкоємцем Київської Русі – також відомої як Київська Русь, – держави, яка досягла вершини своєї могутності за століття до заснування самої Москви.

Путін, який неправдиво стверджував, що українці та росіяни є «одним народом», і в численних історично неточних письмових і усних зауваженнях стверджував, що Україна не має права на існування як повністю суверенна держава, використав це значно спрощене поняття спадковості у спробах виправдати свою війну проти України.

Схоже, що його спотворена версія історії лежить в основі, на думку багатьох аналітиків, одержимості Путіна домінуванням в Україні.

За словами Сміт-Пітер, масштабне вторгнення «призвело до періоду глибокого аналізу російських досліджень» і змушує вчених переглянути те, як вони це роблять.

Вона сказала, що «фундаментально змінить» те, як вона викладає російську та радянську історію, щоб включити погляди колонізованих людей і поставити під сумнів спрощену наступність між Київською Руссю та Росією.

Вона пропонує, щоб науковці з питань Росії, особливо ті, що працюють на радянський період, вивчали українську мову, щоб користуватися українськими архівами.

«Люди вмирають через це»

Марк Стайнберг, почесний професор російської історії в Університеті Іллінойсу і співавтор широко використовуваного підручника «Історія Росії» разом із покійним Миколою Рязановським, сказав Радіо Свобода, що нинішня дискусія не нова.

За словами Стайнберга, наукове середовище стикається з питаннями російського та радянського імперіалізму та колоніалізму та того, як це викладати, починаючи з падіння комунізму наприкінці 1980-х років. Він каже, що з роками сфера змінилася, і тепер університети шукають науковців, які спеціалізуються на Російській імперії, а не на державі, і які знають другу регіональну мову, окрім російської.

Тим не менш, вторгнення Росії в Україну «підштовхнуло до розуміння імперії та колоніалізму, як, ймовірно, ніколи раніше, – сказав Штайнберг. – Раніше все це було академічною дискусією, але тепер люди вмирають через це».

Виклик, який зараз постає перед науковцями, полягає в тому, щоб зрозуміти, як російський імперіалізм і колоніалізм впливають на те, як вони думають про свій науковий предмет або ставляться до нього. «Я вважаю, що це найцікавіший і, напевно, найбільш суперечливий зсув», – сказав він.

Щодо підручника «Історія Росії», Штайнберг сказав, що він зробив «деякі значні зміни в напрямку сумніву в простих припущеннях про спадкоємність між Києвом і Москвою і розвине їх далі в 10-му виданні».

Незважаючи на те, що деякі навчальні заклади та викладачі вносили зміни у свої заняття та навчальні плани, Чернецький сказав, що сфера все ще потребує «глибоких, структурних» змін.

«Тут важливо не втрачати динаміку, тому що великі академічні інституції, як правило, інертні», – каже він.