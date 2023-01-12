Фінляндія може надати Україні танки, але за певних умов – ЗМІ

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна може надати Україні Leopard 2, але за певних умов – якщо це буде спільний європейський проєкт. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Але, за його словами, Фінляндія зможе передати Україні невелику кількість танків, оскільки країна має спільний кордон з Росією і поки ще не є членом НАТО.

Як повідомляє сайт президента Фінляндії, Саулі Нііністе також сьогодні зустрівся з Комітетом закордонних справ Швеції. Під зустрічі обговорювали загарбницьку війну Росії в Україні, майбутнє членство Фінляндії та Швеції в НАТО та європейську безпеку.

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11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard.

«Ми ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції. Необхідно отримати офіційну згоду і побудувати міжнародну коаліцію. Ми ухвалили її сформувати. Перша група Leopard разом із іншими типами танків, сподіваюся, буде надана іншими країнами дуже скоро, щоб посилити оборонну спроможність України», – заявив Дуда.

За даними видання Defence Express, рота танків у Польщі, як й у країнах НАТО, – це 14 машин.

Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.