«Не все виходить так, як вони бажають»: Генштаб про кадрові зміни в російському командуванні

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували кадрові зміни у військовому керівництві Росії, де командувачем військ в Україні нещодавно став начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.
Як сказав на брифінгу 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, перестановки в російському командуванні відстежуються з перших днів повномасштабної війни.
«Якщо б у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою б не проходили. Останні кадрові зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність в їхніх лавах поєднання системи управління та системи керівництва військами. Не все виходить в них так, як вони бажають. А як воно буде далі – подивимося», – сказав Громов.
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11 січня 2023 року у Міноборони РФ заявили, що керівник Збройних сил Росії, начальник Генштабу (ГШ) Валерій Герасимов приступить до виконання обов’язків командувача «військовою спецоперацією» в Україні. У Герасимова буде три заступники, включно з його попередником генералом Сергієм Суровікіним.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого посади командувача угрупування військ у зоні так званої спецоперації не існувало. 8 жовтня командувачем був призначений Сергій Суровікін. Із його іменем пов’язували нову тактику російських військ – масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Суровікін також після свого призначення говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона. Незабаром після цього російські війська вийшли з Херсона та з правого берега Дніпра.
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Щодо призначення Суровікіна схвально відгукувалися лідер Чечні Рамзан Кадиров та голова «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Герасимова ж Кадиров піддав завуальованій критиці як і низку так званих патріотичних блогерів.
Напередодні генерал Олександр Лапін, який зазнавав прямої критики від лідера Чечні Рамзана Кадирова та голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, був призначений начальником штабу Сухопутних військ.
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