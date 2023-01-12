«З автоматами проти танків»: російські мобілізовані не хочуть іти на штурм біля Сватового

Мобілізовані з Горно-Алтайська (столиця російської Республіки Алтай) заявили, що 13 січня їх із Кремінної (окупований районний центр у Луганській області) відправлять на штурм у напрямку Сватового «з автоматами проти танків». Про це пише Sota з посиланням на мобілізованих, аудіо звернення є в розпорядженні редакції.

Стверджується, що на штурм відправлять понад 400 мобілізованих зі столиці Алтаю.

«Нас відрядили до полку 228, такого полку не існує. Завтра нас хочуть відправити у гарячу точку з автоматами проти танків, дронів, мінометів на мінні поля. Ми просто гарматне мʼясо», – кажуть мобілізовані.

Вони просять допомогти їм: «Просимо, чим можете – допоможіть. Нам уже видали наркотики, «Промедол» – на випадок серйозних поранень. Ми опинилися у штурмовій роті. Ми фактично відряджені до третього батальйону 8-ї роти, а ми за документами – 35-й полк, 1-й батальйон, нас знайти не можуть. Сюди приїжджали якісь полковники, генерали, нас просто не знайшли. Нас закинули на фронт, ми стоїмо під артою».

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), 10 січня українські сили продовжували просування лінією Сватове – Кремінна. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше повідомив, що на луганському напрямку росіяни зібрали близько 30 тисяч своїх військових.