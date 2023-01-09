Обговорювали ситуацію на Донбасі – Зеленський повідомив про засідання Ставки головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення сьогодні чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача – обговорювалася ситуація на Донбасі.

«Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу», – сказав він у своєму відеозверненні.



Президент подякував українським воїнам, які захищають Бахмут і «проявляють максимальну стійкість», і бійцям у Соледарі, які витримують «нові та ще жорсткіші штурми окупантів».



«Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля», – каже Зеленський.

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Раніше сьогодні у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Також запеклі бої тривають біля Бахмута.

Бахмутський напрямок протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту.