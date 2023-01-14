Росія перейшла до примусової паспортизації українців в окупації?

Як Росія намагається запровадити своє законодавство на окупованих територіях півдня? Чи посилюється примусова паспортизація у цих регіонах? І чи може працювати бізнес, якщо його власник не здійснить так звану перереєстрацію за правилами окупантів, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Маріуполі почалася примусова паспортизація, російські окупаційні сили відбирають паспорти України, пише маріупольське видання 0629.com.ua з посиланням на місцевих жителів. За їхньою інформацією, працівників окупаційної адміністрації в Маріуполі на всіх рівнях, від районного до міського, змушують отримувати російські паспорти. При цьому окупанти вимагають писати заяви про відмову від українського громадянства, а потім примусово забирають паспорт України. За даними журналістів, російські паспорти, які отримують маріупольці, мають штампи незаконного угруповання «ДНР».

Окупанти примусили 3 тисяч працівників ЗАЕС отримати російські паспорти, повідомляє Генштаб. Саме стільки працівників залишилось працювати на захопленій російськими військами станції. До окупації штат ЗАЕС становив 11 тисяч, повідомили на початку січня в Центрі національного спротиву.

Крім того, за даними згаданого центру, на окупованій частині Запорізької області російські загарбники змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю, відповідно до свого законодавства. Зокрема, у разі відмови окупанти погрожують «націоналізувати», тобто відібрати це нерухоме майно. Зазначається, що російські окупаційні сили навіть створили онлайн-майданчик для продажу такого майна.

Також окупанти змушують підприємців до так званої перереєстрації бізнесу за російським законодавством. У Центрі національного спротиву повідомили, що на окупованих територіях Запорізької області російські сили оголосили про обов’язкову інвентаризацію для всіх підприємств різноманітної форми власності. У центрі зазначили, що таким чином окупанти хочуть отримати перелік майна всього бізнесу. Своє майно підприємці мають задекларувати до 31 березня 2023 року.

Маріуполь: «табу для українських підприємців»

Головна редакторка маріупольського видання «0629» Анна Романенко у коментарі «Новинам Приазов'я» зазначила, що отримання російського паспорта стало обов'язковим для працівників «бюджетної» сфери, раніше такого обов'язку не було.

«Дійсно, примушують отримувати російські паспорти. Але не всіх людей, які мешкають в Маріуполі, а тих, хто обіймає посади та отримує «бюджетні», заробітну плату із так званого окупаційного бюджету. Це працівники окупаційної адміністрації всіх рівнів, і на районному, і на міському, це якісь їхні установи на зразок Пенсійного фонду тощо», – розповіла Романенко.

Всі люди, які отримують гроші з російського бюджету, мають отримати російський паспорт

«Тобто всі люди, які отримують гроші з російського бюджету, мають отримати російський паспорт. Це відбувається протягом останнього місця, такий примус. До цього не було, було більш лояльно, людям рекомендували. Зараз це стає обов'язковим», – додала журналістка.



Окупанти закликають маріупольців перереєстровувати автівки, але українські номери поки не відбирають, каже вона. Стосовно бізнесу – українські підприємці у Маріуполі не мали можливості працювати ще від початку окупації, зазначила Романенко.

«Навіть дехто з представників бізнесу, хто намагався там перереєструватися і розпочати роботу, і тим не дали роботу, є такі випадки. Тобто вони надають дозвіл працювати вибірково», – стверджує Романенко.

Люди, які певний час тримали розважальні атракціони на березі моря, їм не дали можливості працювати. Просто забрали в них ліцензію

«Наприклад, якщо ти хочеш відкрити у Маріуполі магазин або якусь іншу торговельну точку, або заклад харчування, в цьому не буде проблем, тобі дадуть дозвіл працювати. А от я знаю, що люди, які певний час тримали розважальні атракціони на березі моря, їм не дали можливості працювати. Просто забрали в них ліцензію. До того ж, нове обладнання в них просто «віджали», і люди виїхали зараз на контрольовану Україною територію», – розповіла вона.



Романенко додала, що російські окупаційні сили поки не поспішають відбирати майно у жителів Маріуполя.

Питання майна – це найголовніше, що турбує людей, які зараз перебувають в окупації

«Вони дуже дивно поводяться, вони в цій «націоналізації». Вони розуміють, що це дуже таке тригерне питання, яке може викликати хвилю спротиву, навіть у такій ситуації, як у Маріуполі. Бо, що б там не казали, українці – не росіяни, і навіть попри психологічний злам, який відбувся під час бомбардувань», – зазначила вона.

«Питання майна – це найголовніше, що турбує людей, які зараз перебувають в окупації. Тому вони це не педалюють, але те, що вони заселяють квартири людьми, і це масове явище, особливо зараз, – це абсолютно точна інформація», – додала журналістка.

Херсонщина: «метод пряника»

Буквально декілька днів тому росіяни повідомили, що зменшують кількість пунктів видачі цих паспортів

Головний редактор видання «Мост» із Херсона Сергій Нікітенко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що на лівобережній Херсонщині, яка на сьогодні залишається під окупацією, російські паспорти продовжують видавати.

«Не можу сказати, що вони змушують людей брати, але видають. Знаю, що зменшили кількість пунктів видачі. Якщо раніше видавали ледь не в кожному колишньому райцентрі до реформи, то зараз зменшили. Буквально декілька днів тому росіяни повідомили, що зменшують кількість пунктів видачі цих паспортів. Знаю, що вони є у Скадовську і Генічеську, про інші, чи працюють вони зараз, важко сказати, повідомлень немає», – сказав він.

За словами журналіста, окупанти на Херсонщині вдаються зараз більше не до «методу батога».

Розповідають, що ті, хто отримує російські паспорти, мають більше шансів на різні пільги

«Я б сказав, що тут більш не про батіг, а про пряник. Вони розповідають, що ті, хто отримує ці паспорти, мають більше шансів на різні пільги. Оцим більше підкуповують. Про примус я останнім часом не чув», – зазначив він.



Так звана перереєстрація бізнесу під тиском окупантів у регіоні триває, втім, цей процес не має масового характеру. У такий спосіб російські сили намагаються налагодити податкові збори, розповідає Нікітенко.



«У них проблеми з податковим російським законодавством. Російський уряд ухвалював окремі рішення для оцих окупованих українських територій щодо податкових пільг, оподаткування в цілому. Щодо реєстрації, в тому документі я не бачив якогось посилення. Але намагаються загнати (бізнес – ред.) в цей російський реєстр для податкової звітності. Це дійсно є, сказати точно, скільки реєструвалось, неможливо. Але в реєстрі ми постійно шукаємо різні компанії, бачимо вже часто, що люди перереєстровуються», – пояснив він.



За словами журналіста, у випадку відмови від перереєстрації за російським законодавством підприємців можуть покарати штрафами.



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Кому загрожує відповідальність?

Депутатка Запорізької міської ради, адвокатка Регіна Харченко зазначила, що на окупованій частині області Росія намагається розповсюджувати свої документи ще з травня минулого року.

Людина не несе відповідальності за сам факт отримання російського паспорта

«Всі документи, які стосуються певних фактів – смерті, народження, захворювання, якісь довідки. Їх потрібно збирати, тому що ви потім таким чином зможете тут, до прикладу, отримати якесь право чи якусь соціальну гарантію, чи встановити народження дитини, чи встановити, що ваші батьки померли, все це потрібно збирати», – зауважила вона.



Юристка нагадала, що «людина не несе відповідальності за сам факт отримання російського паспорта».



«Мені відомо, що, безумовно, людей пенсійного віку вони змушували отримувати ці паспорти, окрім того, у них є так звані страхові поліси, які нібито дають право на безкоштовне медичне обслуговування, тому пенсіонери отримували і отримують ще зараз паспорти зразка РФ», – каже Харченко.

Втім, згідно з українським законодавством, підприємцям, які ведуть свій бізнес на умовах окупантів, може загрожувати відповідальність за такі дії, додала юристка.



«Коли буде деокупація цих областей, підприємці, юридичні особи отримають підозру у вчинені колабораційної діяльності. Бо вони як суб'єкти господарювання мають певний ресурс і вони його передають, щоб обслуговувати цю окупаційну територію. Тобто маршрутки, склади, оренда приміщень, все, що ви зараз робите з метою співпраці з окупаційними органами влади, – це все злочин. Я думаю, що більшість суб'єктів визначилися – з Україною вони чи з окупаційною владою», – пояснила Харченко.



Депутатка нагадала, що окупанти чинили тиск і намагалися схилити до співпраці не лише великий бізнес, а і приватних підприємців.

Маленькі ФОПи – до них в кінці квітня прийшли й сказали: або ви йдете й оформлюєте за нашими новим правилами та стандартами або ми завтра тут все спалимо

«Звичайні маленькі ФОПи – до них в кінці квітня прийшли й сказали: або ви йдете й оформлюєте за нашими новим правилами та стандартами або ми завтра тут все спалимо й у вас не буде ні товару, нічого. Сперечатися з людиною, яка має автомат і повноту влади, ви розумієте, що ви їх не переможете», – зауважила вона.



Регіна Харченко додала, що жителям окупованих територій важливо зберегти документи українського зразка, аби повернути свою власність після деокупації.



«Це стосується не лише бізнесу, але і квартири. У нас можна самостійно підтвердити це право через інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після деокупації, безумовно, туди прийдуть власники та будуть з поліцією, ЗСУ, з добровольцями повертати це назад, тому що вони – власники і Україною визнані їхнє право власності. Це стосується будь-якого об'єкта нерухомого майна», – зазначила вона.

«Поспішають закріпити анексію»

Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський вказав на те, що Росія має вже великий досвід проведення так званої паспортизації на окупованих територіях.



«Те саме вони вже робили на грузинських окупованих територіях. Колись невеличку Південну Осетію їм вдалося паспортизувати за тиждень. У них навіть були мобільні пункти видачі цих паспортів. Тобто ЦНАПи на колесах, умовно кажучи», – нагадав він.

Паспорт стає необхідною умовою взагалі для життя там. Без цього паспорта нічого неможливо

«Зараз бачимо, що вони роблять це знов, вони поспішають. Вони хочуть якомога більше, з їхньої точки зору, закріпити анексію наших територій, і тому паспорт стає необхідною умовою взагалі для життя там. Без цього паспорта нічого неможливо, ні отримати якісь виплати, ані влаштуватись на роботу, ані отримувати гроші або медичну допомогу, наприклад», – каже політолог.



У паспортах РФ, які отримують жителі окупованих територій, зазвичай вказують регіон, де видані ці документи, без прив'язки до російських регіонів. Такий крок окупанти роблять з кількох міркувань, пояснює політолог.



«Тому тут дві причини – розвантажити російський бюджет максимально і зробити інтеграцію окупованих територій менш конфліктною в Росію. Ну і друга причина – це тримати цю групу людей окремо про всякий випадок, щоб вони теж розуміли, що вони, умовно, в Росії завжди будуть людьми другого сорту», – вважає політолог.



Експерт нагадав, що паспорти, видані на окупованих територіях, не визнаються багатьма країнами світу.