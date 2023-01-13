Посол Німеччини розповіла, чи вплине візит Бербок в Україну на військову допомогу

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що візити політиків до міст, зруйнованих російською агресію, впливають на ухвалення рішень щодо підтримки України.



«Я думаю, що дуже важливо, що наші урядовці бачать, до яких руйнувань призводить російська агресія. І війна продовжується. Після того, як ми поїхали з Харкова – там був обстріл, вибухи. Тобто така реальність. І наша міністерка це бачила. Думаю, це завжди впливає на ті рішення, які ухвалюють. Вона (міністерка) чітко сказала, що хоче перемоги України, і ми будемо підтримувати Україну всім, щоб потрібно для перемоги», – сказала Фельдгузен в ефірі національного телеефіру, відповідаючи на запитання, чи вплине нещодавній візит Анналени Бербок до України на військову допомогу Німеччини.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня відвідала Харків. Це вже третій її візит в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Повідомляється, що у неоголошеній поїздці Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Серед країн НАТО тривають дискусії щодо танків, про надання яких Україна просила вже неодноразово.

11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків німецьких Leopard. Берлін має погодити ці поставки. Німецька сторона, зокрема Анка Фельдгузен, заявляє, що наразі таких запитів не було.

Як повідомляє DPA, канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 січня закликав до розсудливості в дебатах про поставку танків Leopard 2 Україні, заявивши, що «необхідність щось говорити кожні 10 хвилин» не повинна призводити до рішень, «пов’язаних з війною та миром».