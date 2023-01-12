Голова МЗС Литви закликав надати Україні ракети ATACMS

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував останні повідомлення про надання Україні танків і озброєння.

Політик висловив думку, що президент Росії Володимир Путін покладається на затримки в постачанні зброї Україні і «його ставка має програти».

«Україна більше ніж заслужила на нашу підтримку та повагу. Настав час надіслати ATACMS та випустити «Леопарди», – заявив Ландсбергіс, маючи на увазі далекобійні ракети й танки.

Читайте також: Дуда про танки від Польщі: це символічна кількість, але будемо домагатися внеску від інших країн

У грудні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів Радіо Свобода, що отримання Україною далекобійної зброї ATACMS стало б «стримуючим фактором для агресора».

11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.

Читайте також: Німеччина не змінила позицію щодо надання Україні танків – речник уряду

Зокрема, Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку» або ж потребою гарантувати, що Німеччина може себе захистити.

За даними видання, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки.