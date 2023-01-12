Німеччина не змінила позицію щодо надання Україні танків – речник уряду

Позиція Німеччини в питанні постачання Україні танків Leopard 2 не змінилася, заявив 11 січня речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. Його слова цитує видання Politico.

«Ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд», – сказав урядовий речник на пресконференції в Берліні.

Гебештрайт коментував плани Великої Британії надати Україні танки британського виробництва Challenger 2.

Водночас речник не відреагував на оголошене президентом Польщі Анджеєм Дудою рішення надати Україні «роту танків Leopard». Зважаючи на те, що країною-виробником цих танків є Німеччина, Варшава потребує згоди Берліна на такі постачання.

На умовах анонімності двоє німецьких чиновників повідомили Politico, що позиція канцлера Олафа Шольца значною мірою залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер уже тісно координував свої дії в питанні постачання в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 9 січня заявив, що він, як і раніше, впевнений у необхідності координації поставок зброї в Україну з союзниками. «Німеччина не піде (на це) сама», – сказав він на заході Соціал-демократичної партії (СДПН).

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають. Зокрема Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку» або ж потребою гарантувати, що Німеччина може себе захистити.

За даними видання, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки.