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«Чекаю хороших новин». Кулеба обговорив з главою МЗС Естонії військові потреби України

«Під час телефонної розмови обговорили військові потреби України, які може покрити Естонія» - повідомив Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу обговорили військові потреби України.

«Під час телефонної розмови ми з Урмасом Рейнсалу обговорили військові потреби України, які може покрити Естонія. З нетерпінням чекаю хороших новин. Я також подякував Естонії за її ініціативу щодо механізму компенсації та підкреслив, що це важливий елемент нашої Формули миру. Росія повинна платити», – написав він у твіттері.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія надає підтримку Україні. Зокрема на початку цього тижня Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням.

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