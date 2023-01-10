Зеленський обговорив із президентом Естонії оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із президентом Естонії Аларом Карісом.

«Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України», – повідомив Зеленський у твітері.

У свою чергу, Алар Каріс у твітері зазначив, що «2023 рік має стати роком перемоги України»

«Естонія зробить усе можливе, щоб це відбулося», – зазначив Каріс.

Він зазначив, що підтримує прохання Зеленського до «друзів України» щодо надання необхідної військової допомоги «для перемоги над агресором». «Це важливо для безпеки всієї Європи», зазначив президент Естонії.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

На 3 лютого в Україні заплановане проведення саміту Україна-ЄС. Серед пріоритетних питань – успіхи у виконанні Україною рекомендацій, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС.