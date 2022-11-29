Голова МЗС Естонії: далекобійні ракети і танки для України – питання «політичної рішучості» НАТО 

Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння – таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода на полях зустрічі голів МЗС країн НАТО в Бухаресті 29 листопада.

«Зараз так виглядає, наче стратегічна мета Путіна, яку він ставить на вагу – затягування війни. А ми маємо її завершити раніше. Втім, не примушуючи Україну до фальшивих мирних переговорів і поступок, а навпаки, даючи більше важкого озброєння, включно з протиповітряною обороною, включно з ракетами великої дальності, без будь-яких політичних «запобіжників», включно з танками», – перерахував він.

На питання про те, які настрої наразі в НАТО щодо надання такого озброєння, Рейнсалу зазначив, що це є питанням «політичної рішучості», хоча від початку війни блок рухається до сильнішої підтримки Києва.

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«Але моє прагнення – в тому, щоби дійсно змінити парадигму і негайно дати те, що потрібно, те, чого просить Україна. Для порівняння: загальний оборонний бюджет країн НАТО разом становить понад трильйони доларів. Зараз країни Альянсу виділили близько 30 мільярдів доларів на військову допомогу. Тож я впевнений, що вони могли б зробити більше, якби вже перевищили певний поріг. Той 1% ВВП, який буде надано Україні як допомогу, мав би стратегічне та грандіозне значення найближчим часом», – сказав голова дипломатії Естонії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 29 листопада на зустрічі голів МЗС у Бухаресті, що союзники повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для тривалого миру.